Kind platzt in Live-Interview, um Karotte in Penis-Form zu zeigen

Eine Politikerin gab per Zoom ein Live-Interview im Fernsehen, als ihr Sohn ins Zimmer stürmte, um das Gemüse zu präsentieren.

Er machte die Tür auf und zeigte die Karotte grinsend seiner Mutter - und wusste nicht, dass dabei auch ganz Neuseeland live zusehen konnte. Sepuloni selbst postete das Video davon auf Twitter. Sie gab an, mittlerweile selbst darüber lachen zu können, auch wenn es in dem Moment ganz und gar nicht lustig für sie gewesen war.

Neuseelands Sozialministerin Carmel Sepuloni gab gerade ein Live-TV-Interview in ihrem Zuhause. Plötzlich platzte ihr Sohn ins Zimmer. Er hielt eine Karotte in der Hand, die geformt war wie ein Penis.

Im Video-Clip sieht man, wie Sepuloni leicht in Panik verfällt, als sie bemerkt, was ihr Kind da gerade in die Kamera zeigt. Sie versuchte ihm, die Penis-Karotte aus der Hand zu nehmen, doch ihr Kind war schneller.

Im Hintergrund hört man, wie der Interviewer schallend zu lachen beginnt. Sepuloni lobt in einem Folge-Tweet alle Eltern, die von zu Hause aus arbeiten und sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern müssen. "Seltsam" geformte Karotten will sie zukünftig nicht mehr kaufen.