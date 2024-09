Ex-Mitarbeiter bezeichnet neue Snap-AR-Brillen als "Katastrophe"

Vergangene Woche verkündete Snap, das Unternehmen hinter der vorwiegend bei Teenagern beliebten App Snapchat, die Einführung der 5. Generation seiner Augmented-Reality-Brille namens Snap Spectacles. Diese ist zum Abo-Preis von 99 US-Dollar im Monat nun in den USA verfügbar.

"Produkt ist offensichtlich schlecht"

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Snap, der früher an Vorgängerversionen der Brille arbeitete, kritisierte das Produkt in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter): „Ich habe ca. ein Jahr lang daran gearbeitet und habe eine Million negative Dinge über die Erfahrung und das Gerät zu sagen“, schrieb Sterling Crispin, ein Ingenieur, über die neuen Brillen von Snap. „Aber ich denke, das Produkt spricht für sich selbst und ist offensichtlich schlecht“, so Crispin.