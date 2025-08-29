Dramatischer Absturz einer F-16 in Polen
Beim Absturz eines F-16-Kampfjets der polnischen Luftwaffe in Zentralpolen ist der Pilot ums Leben gekommen. Dies bestätigte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Der Unfall ereignete sich während der Probe für eine Flugshow in Radom. Polnischen Medien zufolge stürzte die Maschine gegen 19.30 Uhr Ortszeit auf die Landebahn und beschädigte sie.
Erfahrener Pilot
Die für das Wochenende geplante Veranstaltung wurde abgesagt. Bei dem Piloten handelte es sich um den erfahrenen Maciej "Slab" Krakowian, der die US Air Force Academy in Colorado Springs absolviert hat. Er war Gewinner zahlreicher Auszeichnungen, darunter die "As the Crow Flies"-Trophäe, die er erst letzten Monat auf der Royal International Air Tattoo, der größten Flugshow der Welt in England erhalten hat.
Politiker sprechen Beileid aus
Details zum Unfallhergang oder zur Ursache sind nicht bekannt. Laut polnischen Medien versuchte Krakowian allerdings bis zuletzt, den Absturz zu verhindern und betätigte daher den Schleudersitz nicht. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach der Familie des Piloten auf X sein Beileid aus. Auch Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bezeichnete den Todesfall als "großen Verlust" für die polnische Luftwaffe.
