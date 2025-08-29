Dramatischer Absturz einer F-16 in Polen

29.08.2025

Der Pilot kam bei dem Absturz ums Leben, die Veranstaltung am Wochenende im polnischen Radom wurde abgesagt.

Beim Absturz eines F-16-Kampfjets der polnischen Luftwaffe in Zentralpolen ist der Pilot ums Leben gekommen. Dies bestätigte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Der Unfall ereignete sich während der Probe für eine Flugshow in Radom. Polnischen Medien zufolge stürzte die Maschine gegen 19.30 Uhr Ortszeit auf die Landebahn und beschädigte sie.

Erfahrener Pilot Die für das Wochenende geplante Veranstaltung wurde abgesagt. Bei dem Piloten handelte es sich um den erfahrenen Maciej "Slab" Krakowian, der die US Air Force Academy in Colorado Springs absolviert hat. Er war Gewinner zahlreicher Auszeichnungen, darunter die "As the Crow Flies"-Trophäe, die er erst letzten Monat auf der Royal International Air Tattoo, der größten Flugshow der Welt in England erhalten hat.