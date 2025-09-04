Razzia: Größte illegale Sport-Streaming-Plattform ist offline
Die weltweit größte illegale Sport-Streamingplattform Streameast wurde geschlossen. Vorausgegangen seien einjährige Untersuchungen zur Bekämpfung von Piraterie, wie die New York Times berichtet.
Das Netzwerk bestand aus 80 illegalen Domains, die im vergangenen Jahr insgesamt rund 1,6 Milliarden Besuche verzeichneten. Unter den Streams waren auch Events von europäische Top-Fußballligen wie der Premier League und Champions League sowie Spiele der NFL und NBA vertreten. Auch Fans von MMA und Formel 1 kamen auf der Seite auf ihre Kosten.
Festnahmen in Ägypten
Die Köpfe hinter Streameast sollen in Ägypten festgenommen worden sein. Es bestehe auch eine Verbindung zu einer Briefkastenfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch diese sollen seit 2010 Werbeeinnahmen in Höhe von 5,3 Millionen Euro gewaschen worden sein. Damit sollen mehrere Immobilien in Ägypten gekauft worden sein. Die Domains stammten dabei hauptsächlich aus den USA, Kanada, Großbritannien, den Philippinen und Deutschland.
Aufmerksamkeit erlangte Streameast im Jahr 2024, als Basketballstar Lebron James Gast bei einem Spiel der Elite Youth Basketball League war. Sein Nachbar am Spielfeldrand streamte dabei ein NBA-Spiel über Streameast.
Fans der Seite befürchteten zu diesem Zeitpunkt, dass die Aufmerksamkeit dadurch dazu führen könnte, dass die Webseite geschlossen würde.
Nachmacherseiten unter Beobachtung
Es gibt allerdings bereits Nachmacherseiten, die die nun entstandene Marktlücke ausnützen wollen. Diese stünden unter genauer Beobachtung der Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) - einem Zusammenschluss von 50 Medien- und Unterhaltungsunternehmen, darunter Amazon, Apple TV+, Netflix und DAZN. Es werde derzeit untersucht, ob diese Websites miteinander in Verbindung stehen.
