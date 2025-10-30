Mit diesem Tool entlarvt die Polizei getunte E-Roller

E-Roller sind mittlerweile kaum mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Man kann sie einfach per App mieten oder sich für wenige hundert Euro einen eigenen kaufen.

Ihre höchste zulässige Bauartgeschwindigkeit liegt in Österreich bei 25 km/h. Doch so wie sich klassische Scooter mit 2-Takt-Motor z. B. durch einen Tuning-Auspuff schneller machen lassen, kann man auch die Höchstgeschwindigkeiten von E-Rollern steigern. Mit speziellen Chips und Controllern erreichen sie so leicht 40 km/h oder mehr.

Rollenprüfstand zeigt 110 km/h

In Zürich, wo E-Roller „E-Trottinett“ genannt werden und maximal mit 20 km/h unterwegs sein dürfen, hat die Polizei vor einigen Tagen ein aufgemotztes Exemplar aus dem Verkehr gezogen. Bei der Flucht vor den Beamten war dessen 49-jähriger Lenker gestürzt und festgenommen worden, heißt es in einer Aussendung.

Auf der Polizeiwache stellten die Beamten den E-Roller auf einen mobilen Rollenprüfstand. Das Fahrzeug erreichte eine Bruttogeschwindigkeit (vor Toleranzabzug) von 110 km/h, also satte 90 km/h mehr als erlaubt.