Turbo-E-Scooter soll 160 km/h schnell fahren

E-Scooter sind aus Fußgängerperspektive schnell unterwegs. Das reicht einigen offenbar aber nicht aus.

Denn Formel-1-Ingenieure haben einen E-Scooter gebaut, der bald 160 km/h schnell fahren soll. Er kostet rund 25.000 Euro, wie Newatlas berichtet.

Der Turbo unter den E-Scootern

Der äußerst schnelle E-Scooter, der vom britischen Mobilitätsunternehmen Bo hergestellt wurde, heißt Turbo. Laut den Tests von Bo, das das Unternehmen Rage Mechanics mit dem Bau des Scooters beauftragt hat, kann der Hochleistungs-Elektroroller schneller beschleunigen als ein Tesla Model 3.

Das bedeutet, der Scooter müsste in weniger als 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Dafür haben die Formel-1-Ingenieure 2 Elektromotoren mit einer Stromstärke von jeweils 300 Ampere verbaut. Auch eine 88-Volt-Batterie mit 1.800 Wattstunden kommt zum Einsatz.

Cooler als andere Scooter

Mit einem stadttauglichen E-Scooter ist das Gefährt natürlich nicht zu vergleichen. Turbo braucht aufgrund der verbauten Hardware mehr Kühlung.

Deshalb wurde er mit einem von der Formel-1 inspirierten Bremskanaleinlass ausgestattet. Damit können die Bremsen gekühlt werden. Auch ein sogenanntes Ram-Air-System wurde integriert, um die Luft an den Motoren vorbei zu leiten, damit sie nicht zu heiß werden. Das Fahrgestell des angepassten Scooters hilft, den Hochleistungsakku kühl zu halten.

Tests in Großbritannien

Getestet wurde der Turbo auf dem Goodwood Motor Circuit in West Sussex von dem Rennfahrer Tre Whyte. Er hat mit dem E-Roller eine Geschwindigkeit von 135 km/h erreicht.

Ganz ist man also noch nicht bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h angekommen. "Nachdem wir den Test auf Rennstrecken hier in Großbritannien erfolgreich abgeschlossen haben und ein hohes Maß an Vertrauen in die Stabilität und das Fahrverhalten des Turbos haben, leiten wir nun einen Prozess ein, um die Leistung und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu erhöhen, bis wir unser Ziel erreichen", erklärt der CTO von Bo, Harry Wills.

Das Unternehmen will eine begrenzte Anzahl von Turbos in Einzelfertigung herstellen. Mit einem Preis von mindestens 29.500 US-Dollar, kann man sich von dem Geld aber auch ein E-Auto kaufen, das sicher mehr kann. Darüber hinaus will das Unternehmen einen Nachweis über die bisherige Fahrpraxis sehen, bevor eine Bestellung für den Turbo angenommen wird.