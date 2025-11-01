User spotten über wackelige Kanonen von Russlands “Wunderpanzer”

Ein neues Video des BMPT Terminators wirft Fragen zur Konstruktion und Genauigkeit auf.

Russland propagiert den BMPT (übersetzt: Kampffahrzeug zur Unterstützung von Panzern) gerne als “Wunderpanzer”. Auch optisch erinnert das Kriegsgerät eher an etwas, was einem Hollywood-Film entsprungen ist.

Aussehen und die großzügige Bewaffnung haben ihm den Spitznamen Terminator eingebracht. Auch von prorussischen Bloggern wurde der BMPT als „unstoppbare Kampfmaschine“ gefeiert.

Ein nun veröffentlichter Werbespot hat nun Diskussionen über die Stabilität und Präzision seiner Hauptbewaffnung ausgelöst. In dem Video ist deutlich zu sehen, dass die beiden 30-mm-Maschinenkanonen bei Schussabgabe stark vibrieren.