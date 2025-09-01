Warhammer-Panzer: Chinas „Schlachtmonster“ sorgt für Aufsehen

Ein Foto, das einen angeblichen neuen chinesischen Panzer mit seitlichen Kanonen zeigt, ging viral.

Derzeit taucht fast jeden Tag neues chinesisches Kriegsgerät auf. Bisher unbekannte Panzer und Raketenwerfer rollen durch die Straßen von Peking, in Vorbereitung auf die große Militärparade am 3. September. ➤ Mehr lesen: Chinas Satelliten-Jäger HQ-29 erstmals deutlich zu sehen Daher ist es plausibel, dass ein weiterer neuer Panzer gesichtet wurde. Und weil diese Sichtung vom bekannten Rüstungs-Poster Andrei_bt kam, verbreitete sich das Foto auf Social Media in Windeseile.

Der angebliche neue chinesische Panzer © Andrei_bt

Das Foto zeigt einen chinesischen Panzer auf einem Transportwagon. Der Panzer hat keinen Turm, dafür aber seitliche Kanonen. Warum, erklärt Andrei_bt: Der Panzer habe 4 seitliche Kanonen statt eines Turms, weil am modernen Schlachtfeld von heute die Bedrohungen von allen Seiten kommen. Durch den Verzicht auf den Turm könne man die Panzerung des Dachs erhöhen – die beliebteste Angriffsfläche moderner Panzerabwehrraketen und Drohnen.

Ein „Schlachtmonster“ wie aus dem Ersten Weltkrieg Die Kommentare auf X überschlugen sich und sogar ein paar Medien griffen die „Breaking News“ über den neuen Panzer auf. Dort wurde er etwa als „wahres Schlachtmonster“ bezeichnet. Andere User waren entrüstet darüber, dass der Panzer als Innovation gefeiert wird. Schließlich erinnert er doch stark an frühe Panzer aus dem Ersten Weltkrieg, die ebenfalls seitliche Kanonen hatten. ➤ Mehr lesen: Russlands doppelläufiges Artillerie-Monster, aus dem nichts wurde

Warhammer 40k als Vorlage für das Fake-Foto Bei der ganzen Aufregung haben viele nicht das Offensichtliche gesehen: Das Foto ist Fake. Schaut man sich das Bild genau an, sieht man etliche Unregelmäßigkeiten, etwa bei der Perspektive und den Teilen an der Front, die nicht zusammenpassen. Tabletop-Spielern dürfte zudem das Design der Kanonen und seitlichen Panzerung bekannt vorkommen: Als Vorlage für die Photoshop-Arbeit diente der Land Raider aus Warhammer 40k.

Ein Land Raider Terminus Ultra aus Warhammer 40k © wh40k-de.lexicanum.com

Abgesehen davon macht ein solcher Panzer rüstungstechnisch keinen Sinn. 4 Kanonen, samt der 4 Türme, der 4 Lademechanismen und 4 Munitionsbehälter, würden das Gewicht des Panzers massiv erhöhen. Er ist dadurch langsamer und hat mehr potenzielle Schwachstellen. Dieses „Schlachtmonster“ wäre also ein leichtes Ziel. Das Prinzip in mehrere Richtungen gleichzeitig schießen zu können, erlebt aber tatsächlich gerade eine Renaissance. So setzen etwa moderne Kampfpanzer auf ferngesteuerte Waffenstationen. Dabei handelt es sich um Maschinengewehre oder Maschinenkanonen, die am Turm befestigt sind und sich unabhängig vom Turm drehen, schwenken und abfeuern lassen. So kann etwa mit dem Hauptgeschütz nach vorne geschossen werden, während die Maschinenkanone im Turm ein seitliches Ziel ins Visier nimmt. ➤ Mehr lesen: ZTZ-201: Chinas neuer Hybrid-Panzer wirft Fragen auf

Chinesischer Panzer ZTZ-201 mit einer ferngesteuerten Waffenstation am Turm © Weibo

Bei Schützenpanzern, wie dem amerikanischen Bradley, gab es früher Schießluken. Die Soldaten konnten so aus dem Innenraum heraus das Feuer zur Seite und nach hinten eröffnen. Mit der Modernisierung des Bradleys und der Verbesserung der Panzerung verschwanden die Schießluken, weil sie eine Schwachstelle in der Panzerung darstellen.

Der russische Radpanzer BTR-80 hat noch Schießluken. Auch der BMP, das russische Gegenstück zum Bradley, hat in einigen Varianten mehrere Schießluken für Sturmgewehre.

Fake aus Science-Fiction-Buch Nachdem mehrere User das Bild von Andrei_bt als Fake gemeldet haben, hat er sich selbst dazu bekannt. Statt einer Entschuldigung schreibt er: „Ich bin überrascht, dass einige Leute dachten, dass das echt ist… Es war als Witz gedacht, mit einem seriösen Text + 100 Prozent erkennbarer Photoshop.“

