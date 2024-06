Russischer Kampfeisbrecher startet Seetüchtigkeitstests

Kanone und Raketen an Bord

Wie The War Zone berichtet, hat die Ivan Papanin ein breites Waffenarsenal zur Verfügung. Am Bug befindet sich ein AK-176MA Geschütz Kaliber 76 Millimeter, das künftig durch eine noch größere Kanone mit einem Kaliber von 100 Millimeter ersetzt werden könnte. Außerdem kann das Schiff in Containern integrierte Startvorrichtungen für Marschflugkörper vom Typ Klub und Kalibr aufnehmen. Sie können Ziele zur See und an Land angreifen und sollen einen Einsatzradius zwischen 930 und 1.550 Kilometer aufweisen. Auch Raketen für kürzere Distanzen, etwa vom Typ Uran, können angeblich abgefeuert werden.

