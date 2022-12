Salzburger Pensionistin überwies Betrügern mehrere Tausend Euro

Die Betrüger*innen gaben sich über WhatsApp als ein Familienmitglied aus, um so an Geld zu kommen.

Eine Flachgauerin ist gleich mehrmals Betrüger*innen auf den Leim gegangen. Die 74-Jährige überwies am Donnerstag 3.000 Euro auf ein ausländisches Konto, nachdem angeblich ihr Sohn sein Handy verloren hatte und von einer fremden Nummer aus per WhatsApp um Geld bat.

Auch ein zweites Mal überwies sie mehr als 3.000 Euro auf die neuerliche Bitte ihres „Sohnes“, berichtete die Polizei am Samstag. Als die Pensionistin am Abend mit ihrem echten Sohn sprach, realisierte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Dabei wurde ihr gesagt, am nächsten Tag mit ihrer Bank Kontakt aufzunehmen und keinesfalls Daten am Telefon preiszugeben.

Frau verlor 10.000 Euro

Freitagvormittag rief ein angeblicher Bankmitarbeiter an und teilte der 74-Jährigen mit, sie sei Opfer eines Betrugs geworden und solle beide Konten auflösen. Die Flachgauerin glaubte abermals dem Anrufer und überwies ihr restliches Geld auf ein vorgeblich für sie angelegtes Konto im Ausland.