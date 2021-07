Videos zeigen spektakulären Sandsturm in China

Ein heftiger Sandsturm hat die chinesische Stadt Dunhuang am Rande der Wüste Gobi in eine dichte braune Wolke gehüllt. Die bei Tourist*innen beliebte Stadt an der Seidenstraße verschwand am Sonntag kurzzeitig in der über 100 Meter hohen Staubwolke. Die Fotos und Videos des Wetterphänomens, die auf Social-Media-Portalen veröffentlicht wurden, wirkten wie Szenen aus einem Katastrophenfilm.