Warum 20.000 Schüler heuer keinen Schulcomputer bekommen

Im Schuljahr 2021/22 sollte die Digitalisierung an Österreichs Schulen an Fahrt gewinnen. Jeder Schülerin und jedem Schüler der 5. und 6. Schulstufe wurde im Rahmen der Aktion "Digitales Lernen" von der Regierung ein günstiger Laptop oder ein günstiges Tablet in Aussicht gestellt. Maximal 107 Euro oder 25 Prozent des Gerätepreises müssen dabei von den Eltern übernommen werden, die Geräte gehen dann in den Besitz der Schüler*innen über.

150.000 digitale Endgeräte wurden nach Angaben des Bildungsministeriums bestellt. Laut Statistik Austria besuchen aber 170.890 Schüler*innen derzeit die 5. oder 6. Schulstufe. 20.000 bezugsberechtigte Schüler*innen bekommen also keinen Rechner. Die futurezone hat nachgefragt, warum das so ist.

Haben alle Schulen und Klassen an der Aktion teilgenommen?

Nein. Um an der Aktion teilzunehmen, mussten Schulen ein Konzept vorlegen, wie die Geräte im Unterricht eingesetzt werden sollen und sich unter anderem dazu verpflichten Lehrkräfte in Digitalisierungsfragen fortzubilden. 93 Prozent der Schulen oder 1.502 Standorte haben dies laut dem Bildungsministerium getan.

Aber nicht in allen Schulen, die sich angemeldet haben, haben auch sämtliche bezugsberechtigen Schüler*innen ein Gerät erhalten. So haben beispielsweise in einem Gymnasium im 9. Wiener Gemeindebezirk von 170 Schülerinnen der 5. und 6. Schulstufe nur knapp 30 einen Laptop bekommen.

Solche Fälle seien die Ausnahme, sagt Ursula Hilmar, Sprecherin der nationalen Bildungsagentur OeAD, die die Aktion im Auftrag des Bildungsministeriums betreut. Der überwiegende Teil der teilnahmeberechtigten Klassen aus den angemeldeten Schulen habe auch teilgenommen. Lediglich 21 Standorte, die sich angemeldet hatten, darunter 5 allgemein bildende höhere Schulen (AHS) in Wien und eine in Kärnten sowie 15 Mittelschulen, hätten sich nur mit einer Klasse an der Aktion beteiligt.

Was waren die Gründe für die Nicht-Teilnahme?

Das liege etwa daran, dass die infrastrukturellen Rahmenbedingungen in einigen Schulen oder Klassen noch nicht im ausreichendem Ausmaß vorhanden oder Schulen aufgrund von Umbauarbeiten vorübergehend in anderen Räumlichkeiten untergebracht seien, teilt das Bildungsministerium auf Anfrage der futurezone mit. Einige Schulen bräuchten in Bezug auf die wirksame und didaktische Nutzung der Geräte auch noch Vorbereitungszeit.

Generell sei die Entscheidung, ob ein Schulstandort an der Aktion teilnehme und in welchem Umfang das geschehen solle, an der jeweiligen Schule unter Einbindung der Schulpartner, also Lehrer*innen und Eltern, im Schulgemeinschaftsausschuss getroffen worden, so die Sprecherin der Bildungsagentur.

Haben Schüler*innen, die heuer Gerät bekommen haben, die Möglichkeit nachträglich eines zu erhalten?

Nein, darauf bestehe kein Anspruch, heißt es aus der Bildungsagentur. Man verweist darauf, dass künftig auch ältere Schüler*innen, die etwa in Sonderschulen Mehrstufenklassen besuchen, mit Geräten versorgt werden sollen.