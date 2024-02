Snackautomat überwacht Kunden heimlich mit Gesichtserkennung

In Ländern wie China gehört Gesichtserkennung zum Alltag – deshalb wundert sich dort auch kaum jemand, wenn der Snackautomat plötzlich das Gesicht der Käufer*innen scannen will. Anders ist es jedoch in westlichen Ländern, wo bei Gesichtserkennung häufig Überwachung befürchtet wird. Eine Fehlermeldung, die unerwartet auf dem Bildschirm eines Snackautoamten auftauchte, löste an einer kanadischen Universität nun einen Sturm der Entrüstung aus, wie das kanadische Portal CTV berichtet.

Fehlermeldung verriet Geheimnis

Die dort aufgestellten, smarten Snackautomaten verkauften Studierenden der University of Waterloo Schokoladeriegel und andere Snacks. Bis einem Studenten plötzlich die verdächtige Fehlermeldung auffiel: Es war klar, dass es sich um eine Gesichtserkennungssoftware handelte, bei der irgendetwas schiefgegangen war. Die Kund*innen wurden nicht über die Gesichtserkennung informiert.

Daraufhin schauten sich die Studierenden den Snackautomaten genauer an und fanden sogar ein verdächtiges Loch, wo sie die Überwachungskamera vermuteten. „Ich bin irgendwie schockiert, weil es nur ein Verkaufsautomat ist und ich glaube nicht, dass sie Gesichtserkennung nutzen müssen“, sagte eine Studentin zu CTV. Viele machen sich jetzt Sorgen, wo sie vielleicht sonst noch unbemerkt überwacht werden könnten.