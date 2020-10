Sohn von Grimes und Musk "steht auf radikale Kunst"

Schon als Baby ist der kleine Sohn der Musikerin Grimes von verschiedenen Kunstrichtungen umgeben - auch von Werken mit Altersbegrenzung: "Wir haben zum Beispiel schon "Apocalypse Now" und Ähnliches zusammen geschaut", erzählte die 32-Jährige rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes der "New York Times" in einem Interview. Der Filmklassiker von Francis Ford Coppola ist in den USA eigentlich erst ab 17 Jahren freigegeben.