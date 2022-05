Diesen Nagellack darf man bei der US Space Force tragen

Die Space Force hat es nicht leicht. Zuerst machen sich alle über den Namen lustig. Dann über das Star-Trek-ähnliche Logo, gefolgt vom Tarnmuster der Uniform.

Und schließlich amüsierte sich das Internet darüber, dass die Soldaten der Weltraumtruppe nicht Soldaten, sondern „Guardians“ heißen. Ähnlichkeiten zu den Guardians im Videospiel Destiny oder der Filmreihe „Guardians of the Galaxy“ sind sicher rein zufällig.

Vorläufige Kleiderordnung

Trotz Häme muss der Ablauf geregelt weitergehen. Deshalb gibt es jetzt eine vorläufige Verordnung darüber, was die Guardians wie tragen sollen. Diese ist ein Jahr gültig, bis zur nächsten Verordnung oder einer finalen Vorschrift.

In dem PDF sind nicht nur die Trageweisen der Uniformen vorgeschrieben, sondern auch von Tattoos und Schminke. Prinzipiell sind diese Vorschriften nicht ungewöhnlich für Soldaten – wenn es aber die Guardians der Space Force betrifft, wirkt es gleich wieder ein wenig bizarrer.

Abzeichen in Space Blue

So liest man in der Verordnung etwa, dass die Rangabzeichen die Farbe „Space Blue“ haben. In sozialen Netzwerken heißt es dazu etwa spöttisch: „Klingt wie die Farbe meines Samsung-Smartphones.“ Sogenannte „Moral patches“, also etwa ein Aufnäher mit dem Spruch „The Truth Is Out There“, dürfen nicht getragen werden.

Das T-Shirt unter der Tarnuniform muss die Farbe „Coyote Brown“ (Tan 499) haben. Für die Socken ist zusätzlich „Sage Green“ erlaubt. Beim Sport ist man großzügiger. Hier sind graues Oberteil und schwarze Hose erlaubt, wenn es sein muss, auch mit kleinem Hersteller-Logo. Diese Kleidung muss man sich aber selbst kaufen, wenn man die offizielle Sportkleidung verschmäht.