SPEAK OUT Festival 2025: "Investition in Klima kostet"

“Die Folgekosten sind 3- bis 6-mal so hoch wie die Umstellungskosten”, rechnete Stagl vor. Gemeint sind damit unter anderem wirtschaftliche Schäden durch Extremwetterereignisse , die durch den Klimawandel deutlich häufiger werden. Oder durch den Klimawandel steigende Produktionskosten, was sich wiederum auf die Gewinne der Unternehmen auswirke.

“Investition in Klima kostet, ich habe leider keine besseren Nachrichten”, sagte Sigrid Stagl , Professorin am Department für Sozioökonomie der WU bei ihrer Keynote am SPEAK OUT Festival 2025. Wir können es uns aber nicht leisten, es nicht zu tun, weil: “Nicht umzustellen kostet uns viel mehr.”

"Es ist schwer geworden, mit diesem Thema durchzukommen", sagte KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart . "In der KURIER futurezone versuchen wir uns dem Thema lösungsorientiert zu nähern", so KURIER futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel . Genau das sollte auch die Veranstaltung zeigen.

“Wir haben uns dem Thema Nachhaltigkeit schon lange gewidmet”, sagte KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl bei der Eröffnung. Auch, wenn Klimaschutz in der öffentlichen Debatte im Vergleich zu anderen aktuellen Themen derzeit in den Hintergrund gerückt sei, rücke man davon nicht ab. Klimaschutz werde dabei sowohl in der Berichterstattung als auch in internen Abläufen großgeschrieben.

Auch Workshops, Impulstalks und themenbezogene Diskussionen wurden in den Festivalzonen der Arena21, den Barocksälen sowie in der Ovalhalle im Wiener Museumsquartier abgehalten. Durch den Tag führte "Dancing Stars"-Profitänzerin und Moderatorin Conny Kreuter .

Stagl erklärte, dass in der Wissenschaft ein interdisziplinäres Vorgehen notwendig ist, bei dem Ökonomen , Soziologen , Naturwissenschaftler und die Politik gemeinsam Lösungen entwickeln. Sie plädierte zudem für klare politische Leitplanken , um Unsicherheiten und Transitionsrisiken zu minimieren. Instrumente wie CO2-Bepreisung , Verbote und der Ausbau von Infrastruktur sollten gezielt und abgestimmt eingesetzt werden. Im Zentrum müsse stehen, “Unsicherheit herausnehmen, um Kosten für die Volkswirtschaft gering zu halten”, so Stagl. Eindeutig zu vermeiden gelte ein Zickzack-Kurs der Politik, bei dem Vorgaben gemacht und dann wieder zurückgenommen werden.

Auch wenn einige planetare Grenzen schon überschritten sind, heißt das nicht, dass man manche Dinge nicht rückgängig gemacht werden können. Als positives Beispiel nannte Stagl etwa die Reduktion von schädlichem FCKW in der Atmosphäre. Erfolgreiche Maßnahmen hätten dazu geführt, dass man dieses Problem in den Griff bekommen hat.

Nachhaltige Innovation in Städten

Weitere Programmpunkte waren unter anderem zahlreiche Panel-Diskussionen. Etwa dazu, wie digitale und nachhaltige Innovation in Städten gelingen kann. Benedikt Schraik, Chief Technology Officer (CTO) der Stadt Wien, erzählte, dass Digitalisierung in diesem Bereich oft nicht einfach sei. So müsse man etwa komplexe Gesetzesvorlagen in verständliche digitale Angebote für die Bürgerinnen und Bürger übersetzen.

Michael Glatz, Geschäftsführer Accenture Österreich, warnte davor, dass man angesichts des aktuellen Budgetdrucks bei der Digitalisierung spare. “Man muss stattdessen sagen, ich spare durch Digitalisierung”, so Glatz. Jutta Löffler ist Geschäftsführerin der UIV Urban Innovation Vienna GmbH, einer Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien. Man müsse aufpassen, dass technologische Lösungen “nicht an den Menschen vorbei galoppieren”, das wolle man verhindern, sagte sie.

Manfred Tscheligi, AIT, Head of Center for Technology, ortet in Europa generell eine Skepsis gegenüber neuen Technologien. Man müsse diese Skepsis in konstruktives Bessermachen ummünzen. Hier habe man in Österreich vielleicht noch etwas zu lernen.