Kryptomarkt unter massivem Druck: Auch Stablecoin Tether wackelt

Die schlechte Stimmung am Kryptomarkt reißt nicht ab. Denn nun wackelt auch der Stablecoin Tether. Tether ist mit einer Marktkapitalisierung von 79 Milliarden US-Dollar (Stand am Sonntag) der größte Stablecoin und fiel am Donnerstagvormittag auf 95 US-Cents.

Da Stablecoins wie Tether durch liquide Mittel gedeckt sind, sollten sie eigentlich einen festgelegten Bezugswert von einem Dollar halten können. Viele Krypto-Händler*innen bevorzugen Stablecoins - sie werden als stabiler und weniger volatil gesehen. Bei den Transaktionen fallen normalerweise auch geringere Transaktionsgebühren an, auch können sie schneller verarbeitet werden.