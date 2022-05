Diese Angebote gibt es zum Star Wars Day

Seit mittlerweile mehr als 10 Jahren wird am 4. Mai der Star Wars Day gefeiert. Der Grund dafür ist die englische Aussprache des in den Star-Wars-Filmen häufig vorkommenden Satzes "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein") - May, the 4th.

Zum Pseudo-Feiertag gibt es für Star-Wars-Fans zahlreiche Angebote. Eine Auswahl:

Die Spiele-Downloadplattform Steam locktmit verbilligten Star-Wars-Spielen. Star Wars Jedi: Fallen Order ist etwa für 9,99 Euro zu haben, Star Wars Battlefront 2 für 7,99 Euro und Star Wars Empire at War wird für knapp 6 Euro angeboten.

Auch Lego feiert den Star Wars Tag und holt seltene Sets, wie etwa AT-AT, Republic Gunship oder den Helm von Luke Skywalker vor den Vorhang. Neu im Angebot ist das Set Luke Skywalkers Landspeeder.