"I am your father": Stimme von Darth Vader gestorben

Dem "Star Wars"-Schurken Darth Vader lieh er seine tiefe Stimme und wurde dadurch weltbekannt. Der ikonische Satz "I am your father" ("Ich bin dein Vater"), aber auch die bedrohlichen Atemröchler hatten Millionen für immer in Erinnerung.

Nun muss Hollywood von James Earl Jones Abschied nehmen. Der legendäre Schauspieler starb am Montag in seinem Haus im Bezirk Dutchess Count im US-Bundesstaat New York, wie sein Management mitteilte. Er wurde 93 Jahre alt.

➤ Mehr lesen: 10 Weltraumbilder, die an Star Wars erinnern