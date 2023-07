Ukraine bekommt jetzt auch französische Storm Shadows

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Ukraine die Lieferung weiterer Waffen zugesichert. Darunter sind erstmals Marschflugkörper mit höherer Reichweite.

Angesichts der von der Ukraine geführten Gegenoffensive habe er entschieden, die „Lieferung von Waffen und Ausrüstung“ zu erhöhen, damit die Ukrainer auch Angriffe auf weitere Distanz durchführen könnten, sagte Macron am Dienstag zu Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius. „Wir haben entschieden, neue Raketen zu liefern, die der Ukraine Schläge in der Tiefe erlauben.“

➤ Mehr lesen: Französische Panzer sind ungeeignet für den Kampf gegen Russland

Storm Shadow heißt Scalp in Frankreich

Nach Élysée-Angaben handelt es sich dabei um Marschflugkörper des Typs Scalp. Dieser wurde zusammen mit Großbritannien entwickelt. Die britische Version heißt Storm Shadow. Die Ukraine hat bereits Storm Shadows von Großbritannien erhalten und setzt diese seit Mai erfolgreich ein.