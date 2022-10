Helfen Funktionen, die vor Smartphone-Sucht schützen sollen?

TikTok will selbst gegen den süchtig machenden Konsum auf seiner App vorgehen. Eine neue Funktion soll nach einer gewissen Zeit zu Pausen auffordern . Das ist an sich sinnvoll. Wie eine Studie der britischen Universität Bath etwa zeigt, verbessern Pausen von sozialen Medien die psychische Gesundheit. Bei dem Experiment wurden Proband*innen allerdings gebeten, für eine ganze Woche auf TikTok, Instagram und Twitter zu verzichten.

Dier arbeitet hauptsächlich mit Kindern und hält auch Workshops an Schulen . In der Klasse lässt sie oft einschätzen, wie viele Stunden die Kinder und Jugendlichen pro Tag mit dem Smartphone verbringen. “3/4 der Leute unterschätzen ihren Konsum”, ist Dier überzeugt. Zumindest manchen Menschen helfen Zeitbenachrichtigungen oder Digital-Wellness-App , um ein Bewusstsein zu entwickeln, wie lange sie pro Tag mit welchen Medien verbringen.

Es ist jedoch häufig so, dass Technologie immer häufiger vom realen Leben ablenkt und sogar zur Sucht werden kann. In Österreich ist Social-Media-Sucht noch keine anerkannte Diagnose , erklärt Julia Dier von der Therapie- und Beratungsstelle für Verhaltenssüchte an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Das wäre wichtig - etwa, damit die Krankenkasse Therapiekosten übernimmt.

Roland Mader , Facharzt für Psychiatrie und Neurologie am Anton-Proksch-Institut, hält Kontroll-Apps für hilfreich . “Zur Kontrolle des eigenen Online-Verhaltens sind sie eine sehr gute Option”, sagt er gegenüber der futurezone. “Sich die Nutzung bewusst zu machen, ist sicher der erste Schritt”, ist Mader überzeugt. Auch Digital Detox, also der bewusste Verzicht digitaler Medien, helfe, besser mit ihnen umzugehen.

Auffällig war außerdem, dass nicht nur Jugendliche in der Pubertät negative Einstellungen aufwiesen, sondern auch junge Erwachsene im Alter von 19 Jahren. Die Forscher*innen gehen davon aus, dass hier Lebensveränderungen wie der Auszug aus dem Elternhaus oder der Beginn des Arbeitslebens eine Rolle spielen könnten.

Laut Dier sei es ebenso wichtig, den Ursachen der ungesunden Mediennutzung auf den Grund zu gehen. “Niemand hat ganz plötzlich eine Mediensucht”, sagt sie. Unzufriedenheit in der Arbeit, Probleme in der Beziehung oder Mobbing in der Schule gehen mit einem solchen Suchtverhalten oft einher. Kinder wie Erwachsene suchen deshalb Ablenkung am Handy.

Soziale Medien beeinschränken soziale Entwicklung

Laut Mader werden soziale Medien eher von Mädchen genutzt als von Burschen. “Die Nutzung beginnt oft sehr früh, nämlich mit dem Erhalt des ersten Smartphones”, erklärt Mader. Gerade bei jungen Menschen stelle eine zu intensive Nutzung von sozialen Netzwerken eine Gefahr dar, da die soziale Entwicklung dadurch beeinträchtigt werden kann. Burschen und junge Männer verbringen ihre Zeit hingegen eher mit Online-Spielen.

Dier und Mader betonen jedoch beide, Aktivitäten in der realen Welt bewusst zu fördern. Das fängt bereits bei den Eltern an, die selbst ihre Smartphonenutzung einschränken und mit gutem Beispiel vorangehen sollten.