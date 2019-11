Tanmay Bakshi, das Wunderkind von IBM

Hört man Tanmay Bakshi über Programmieren sprechen, kann man kaum glauben, dass der Kanadier erst 15 Jahre alt ist. Seit sechs Jahren hält er regelmäßig Vorträge. So auch in der Wiener Hofburg im Rahmen der WeAreDevelopers-Konferenz. Seine Erfahrung merkt man ihm an. Er weiß, wie er sprechen muss, um zu beeindrucken. Mit schnellen Worten erklärt er, dass er gerade an einer Software zur Qualitätssicherung arbeitet, die ihnen viel Arbeit abnimmt und gibt einen Ausblick darauf was mit Quantencomputern möglich sein wird.

Bakshi lernte bereits mit fünf Jahren von seinem Vater programmieren, zunächst mit der für Kinder entwickelten Programmiersprache „Scratch“. Für Tanmey wurde diese einfache Art zu programmieren nach kurzer Zeit zu langweilig. Er lernte fortgeschrittene Programmiersprachen wie Python und veröffentlichte mit neun Jahren seine erste iPhone-App: Ein Programm, das Schülern hilft, ihre Stundenpläne zu lernen. Denn anderen etwas beizubringen hat sich Tanmay zur Aufgaben gemacht. Heute ist er unter anderem dreifacher Buchautor und bietet Workshops in Schulen an.