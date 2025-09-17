Tech-CEOs glauben, KI bringt uns die 3-Tage-Woche

Nun geht auch der Zoom-Chef davon aus, dass wir künftig wegen der KI bald weniger arbeiten werden.

Wiederholt ließen Tech-CEOs mit der Aussage aufhorchen, dass wir wegen der KI weniger arbeiten werden. Und die Idee gewinnt laufend neue Fürsprecher.

„Wenn KI unser aller Leben verbessern kann, warum müssen wir dann 5 Tage die Woche arbeiten?“, bemerkte kürzlich Zoom-Chef Eric Yuan gegenüber der New York Times. „Jedes Unternehmen wird 3 oder 4 Tage pro Woche unterstützen. Ich glaube, das gibt letztendlich allen mehr Zeit.“

Neben Yuan meinte etwa auch schon Bill Gates, dass man beim derzeitigen Tempo in der KI-Entwicklung in 10 Jahren „für die meisten Dinge“ keine menschlichen Arbeitskräfte mehr brauchen wird. Ähnliche Töne schlug Nvidia-CEO Jensen Huang an. Er sagte, dass wir erst „am Anfang der KI-Revolution“ stehen und wir uns wahrscheinlich auf eine 4-Tage-Woche einstellen können.

Gleiche Bezahlung?

Ob das wirklich eine gute Nachricht ist? Yuan sagte nämlich auch, dass einige von uns eine 0-Tage-Woche haben werden – weil sie wegen der KI arbeitslos werden. Künftig werden KI-Tools viele Routinetätigkeiten, wie das Schreiben von E-Mails oder Programmierarbeiten, mehr und mehr übernehmen.

Viele Führungskräfte, die mit KI zu tun haben, erwarten sogar einen massiven Umbruch am Arbeitsmarkt. Daher muss man sich hier auch fragen, ob die Arbeitnehmer, die wegen der KI nur noch 4 Tage gebraucht werden, noch dasselbe verdienen werden.

Einige warnen, dass viele von uns künftig wegen der Technologie ohne Arbeitsplatz dastehen werden. Andere glauben, dass stattdessen neue Berufe entstehen werden. „Immer wenn es zu einem Paradigmenwechsel in der Technologie kommt, gehen zwar einige Arbeitsplätze verloren, es entstehen aber auch neue Möglichkeiten“, sagte Yuan. Während die Erfindung des Autos zwar viele Kutschenbauer und Pferdezüchter arbeitslos machte, sind dadurch schließlich neue Berufe wie Autodesigner oder Mechaniker entstanden.