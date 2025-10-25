Teenager verschluckt fast 200 Magnete, die er auf Temu gekauft hat

Teile des Darms waren bereits abgestorben, er musste notoperiert werden. Wieso er so viele Magnete schluckte, ist unklar.

Ein 13-jähriger Neuseeländer musste sich einen Teil seines Verdauungstraktes entfernen lassen, weil er knapp 200 Neodym-Magnete verschluckt hat. Die kleinen, aber starken Magnete kaufte er sich auf Temu.

Der Teenager wurde mit Bauchschmerzen ins Spital eingeliefert und gestand dort, eine Woche zuvor etwa 80 bis 100 Magnete verschluckt zu haben. Durch ein Röntgen fanden die Ärzte heraus, dass sich die Magnete in seinem Verdauungstrakt zu 4 stabförmigen Gebilden verbunden zu haben.

Operation nötig

Die Magnete mussten operativ entfernt werden, da sie Teile des Dünndarms und Blinddarms zusammendrückten und zu Gewebeschäden wegen Blutmangels, sogenannten Drucknekrosen, führten. Während der Operation sahen die Ärzte jedoch, dass es sich um fast 200 Magnete handelte. Wieso das Kind so viele Magnete verschluckt hatte, ist nicht bekannt.