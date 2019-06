Tesla hat elektrisches Untersee-Fahrzeug entworfen

Im 1977 veröffentlichten James-Bond-Film „Der Spion, der mich liebte“ ist auch ein Wagen zu sehen, der sich in ein Unterseeboot verwandelt. Elon Musk ersteigerte den Lotus Esprit, der jahrelang unbemerkt in einem Lagerhaus stand, 2012 für 900.000 Dollar. Auf der Tesla-Hauptversammlung am Dienstag, beantwortete er die Frage eines Aktionärs, ob Tesla auch an einem Wasserauto arbeite, dass Tesla bereits über einen Entwurf für elektrisches Untersee-Fahrzeug verfüge.