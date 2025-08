Das ging schief bei der vermeidbaren Titan-Tragödie

Eigentlich hätte es ein kurzer Ausflug zu den Trümmern der Titanic werden sollen. Doch als das U-Boot “Titan” von OceanGate im Jahr 2023 auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff war, kehrte es nicht mehr an die Oberfläche zurück, sondern implodierte in den Tiefen des Meeres.

5 Menschen starben bei der Tragödie. Ein Bericht der US-Küstenwache zeigt nun, dass der Unfall hätte verhindert werden können, berichtet arstechnica.

Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen

Am 18. Juni 2023 implodierte die Titan in 3.346 Metern Tiefe, weil ein zu hoher Wasserdruck das U-Boot aufbrach und die Insassen zerquetschte. 300 Seiten umfasst der Abschlussbericht der US-Küstenwache, in dem der Unfall der Titan akribisch analysiert wird.