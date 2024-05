Nach OceanGate-Tragödie: Milliardär will in neuem U-Boot zur Titanic

Knapp ein Jahr ist es her, dass die private U-Boot-Expedition OceanGate auf dem Weg zum Wrack der Titanic verunglückte. Nun kündigt der nächste Milliardär an, eine Fahrt zum legendären Schiff zu planen. Das berichtet das Wall Street Journal.

Der 74-jährigen Milliardär und Immobilieninvestor Larry Connor hat bereits mehrere extreme Tauchgänge durchgeführt, u.a. zum Mariannengraben. Für seine Titanic-Expedition will er mit dem Unternehmen Triton Submarines zusammenarbeiten. Das Unternehmen baut seit 2008 Mini-U-Boote und arbeitet auch an einem neuen Tiefsee-Vehikel. Das Triton 4000/2 Abyssal Explorer soll eine Tiefe von 4.000 Metern erreichen können. Die Titanic liegt in 3.803 Metern Tiefe.