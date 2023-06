Verschollenes Mini-U-Boot wurde mit Game-Controller gesteuert

Am Mittwochmorgen dauerte die Suche nach dem verschollenen Tauchboot Titan weiter an. Möglicherweise gab es sogar ein Lebenszeichen der Insassen. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art von Klopfgeräuschen in der Region registriert, in dem das Gefährt der Firma Oceangate vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN zitierte. Das Mini-U-Boot mit 5 Passagieren an Bord, war auf dem Weg zum Titanic-Wrack und wird seit Sonntagvormittag vermisst. Jetzt wurde bekannt, dass das Mini-U-Boot offenbar von einem Videospiel-Controller gesteuert wurde.

Das sagte der Journalist David Pogue vom US-Sender CBS, der im vergangenen Jahr eine Fahrt mit der Titan mitgemacht hatte. Er sagte der BBC, das Gefährt habe auf ihn einen improvisierten Eindruck gemacht. Das U-Boot werde mit einem Xbox-Gamecontroller gesteuert.



Pogue bestätigte das auch gegenüber der Deutschen Welle. Viele Teile des Unterwassergefährts, etwa der Druckbehälter seien "unglaublich hochtechnologisch und sicher, andere seien jedoch "von der Stange". So steuere der Pilot das U-Boot mit einem Controller, wird Pogue von dw.com zitiert.

Den Controller zeigte Pogue am Dienstag auch auf Twitter: