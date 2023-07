Tom Hanks als Martin Luther King: Fake Netflix-Filmposter geht viral

Seit einigen Wochen macht auf Online-Netzwerken ein Poster für einen vermeintlichen Netflix-Film die Runde. Tom Hanks soll in jenem den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. (MLK) spielen. Auf dem Foto ist Hanks zu sehen, wie er MLK mittels “Blackfacing” darstellt. Die Praxis, dass sich weiße Darsteller dunkel schminken, um People of Color darzustellen, wird in der Regel als rassistisch eingestuft und kritisiert.

Tatsächlich sind Poster und Film frei erfunden. Erstellt wurde das Sujet vom KI-Bildgenerator Midjourney, verbreitet wurde es unter anderem auf Reddit. Auf Twitter weist nun etwa der BBC-Journalist Shayan Sardarizadeh darauf hin, dass es sich um einen Fake handelt. Auch die Faktencheck-Plattform Snopes berichtet darüber.