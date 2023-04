Totalausfall bei Spotify

Nicht nur in Österreich hat Spotify mit Störungen zu kämpfen, sondern auch in Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Auf Spotify geht seit etwa 13.40 Uhr nichts mehr. Der Musikstreaming-Dienst hatte in ganz Österreich mit einem Totalausfall zu kämpfen. Die meisten Probleme ergaben sich mit 49 Prozent bei der Nutzung der App, wie Allestörungen meldet . Auch gebe es Schwierigkeiten mit der Serververbindung.

Auch in Deutschland gingen zur gleichen Zeit Zigtausende Störungsmeldungen ein. Die meisten stammen unter anderem aus Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart oder Frankfurt am Main. Das Gros der Nutzer*innen gibt dabei Probleme bei der Wiedergabe (36 Prozent) und Schwierigkeiten mit der Nutzung der mobilen App (22 Prozent) an.

Auch USA und Kanada betroffen

Ähnliches gilt für die USA und Kanada. Hier stammen die Störungsmeldungen vorrangig aus Städten an der Ostküste wie New York, Washington, Boston oder Atlanta, wie eine Karte von Downdetector zeigt.