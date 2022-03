Kuriose Debatte im Netz: Gibt es weltweit mehr Türen oder Räder?

Diese eigenartige Frage hat der Twitter-User Ryan Nixon in die Runde geworfen und für damit für überraschend großes Aufsehen gesorgt. Der entsprechende Tweet wurde bereits mehr als 4.600-mal weiterverbreitet. Die Umfrage im Posting konnte insgesamt 223.347 Votes erzielen.

Es ist mal wieder so weit: Eine ziemlich kuriose Diskussion beschäftigt derzeit zahlreiche Social-Media-User*innen. Seit einigen Tagen wird darüber gestritten, ob es auf der Welt insgesamt mehr Türen oder mehr Räder gibt.

Keine eindeutige Antwort möglich

Auf diese kuriose Frage wird es wohl nie eine letztgültige und eindeutige Antwort geben. In den Kommentaren zu der Abstimmung sind allerdings einige interessante Denkansätze und Zählweisen zu finden.

Jemand schreibt etwa, dass es ganz bestimmt mehr Türen gibt. Denn alle Gebäude hätten gleich mehrere Türen ebenso alle Pkw, Lkw und Schiffe. Räder hätten hingegen nur Fahrräder und andere Fahrzeuge.

Definiere Räder, definiere Türen

Dabei wurde offenbar nicht bedacht, dass Räder nicht nur bei Fahrzeugen vorkommen, hält ein anderer Twitter-Nutzer entgegen. Alle Schubladen hätten beispielsweise ebenso mehrere kleine Räder. Außerdem gibt es in Fahrzeugen auch kleine Räder im Motor und anderen mechanischen Teilen. Nicht zu vergessen sei, dass auch das Lenkrad ein Rad sei.

Da kommt aber schon der nächste Twitter-User und legt nach: Er behauptet, dass auch Ventile eigentlich als Türen gelten müssten. Insofern sei er sich sicher, dass es daher mehr Türen als Räder gibt.

Was glaubt ihr, gibt es mehr Türen oder Räder? Nehmt an unserer Abstimmung teil - dafür müsst ihr möglicherweise den Ad-Blocker deaktivieren. Und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr auf euer Ergebnis gekommen seid.