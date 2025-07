Türkei versteckt Raketenwerfer mit 400 km Reichweite in Container

Nun setzt auch die Türkei auf Raketenwerfern in Containern. Das Waffensystem von türkischen Rüstungskonzern Roketsan wurde bei der Militär-Expo IDEF 2025 gezeigt, die vom 22. bis 27. Juli in Istanbul abgehalten wird.

Von der ATMACA gibt es zudem eine Antischiffsversion, die auch von Unterwasserplattformen wie U-Booten abgefeuert werden kann. Sie soll in Zukunft die Harpoon-Bestände der türkischen Marine ersetzen.

Die Boden-zu-Boden-Version, genannt Kara ATMACA , wird vom in der Türkei produzierten KTJ-3700-Raketentriebwerk angetrieben. Sie verfügt über einen 250 Kilogramm schweren Gefechtskopf und findet ihr Ziel u.a. durch einen Infrarot-Suchkopf . Zu den Hauptzielen des Marschflugkörpers gehören strategische Landziele wie Luftabwehrbatterien und feindliche Boden-Boden-Raketensysteme.

Container sind in Mode

Dass man Raketenwerfer in Containern versteckt, ist gerade in Mode. Erst Mitte Juni wurde ein mysteriöser Container-Raketenwerfer bei einem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump im Army-Stützpunkt Fort Bragg öffentlich. Genaue Einzelheiten dazu gibt es nicht, an dem System dürfte allerdings schon länger gearbeitet werden.

