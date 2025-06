Mysteriöser Container-Raketenwerfer bei Trump-Besuch gesichtet

11.06.2025

Der gelbe Container ist von außen unscheinbar, verbirgt allerdings tödliche Technik.

Am Rande eines Besuchs von US-Präsident Donald Trump im Army-Stützpunkt Fort Bragg wurde ein mysteriöser Raketenwerfer öffentlich, der sich in einem Container befindet. Der Container-Raketenwerfer kann wohl dieselben Artillerieraketen und ballistischen Raketen abfeuern wie das M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) und das M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), wie TWZ mutmaßt. In einem Video, das der Personalchef des Weißen Hauses auf X teilte, ist der gelbe Container rechts hinter dem US-Präsidenten zu erkennen.

Genaue Einzelheiten zu dem Container gibt es nicht. Bereits im vergangenen Jahr postete allerdings die Military Times ein Video dazu auf YouTube. Auch dieses Medium gab keine Details zu dem System preis.

Kein gewöhnlicher Schiffscontainer Der Container, der aussieht wie ein gewöhnlicher Schiffscontainer, ist so designt, dass sich das Dach von einer Seite komplett heben lässt. Dann werden 2 Waffenpods ausgefahren, die jeweils mit 6 227mm Lenkraketen, einer einzelnen Rakete des Army Tactical Missile System (ATACMS) oder 2 Precision Strike Missiles (PrSM) ausgestattet werden können. Die Lenkraketen können dabei Ziele in einer Entfernung von 80 Kilometern treffen. Die Produktion einer Variante mit über 150 km Reichweite wurde vergangenes Jahr in Produktion genommen.

ATACMS und PrSM sind beides ballistische Kurzstreckenraketen, wobei PrSM erst gerade in Dienst gestellt wird und in Zukunft ATACMS ablösen soll. ATACMS-Kurzstreckenraketen können Ziele in bis zu 300 km Entfernung treffen.

Die erste Version von PrSM hat eine Reichweite von 500 km, doch es gibt Pläne, die Reichweite auf bis zu 1.000 km zu erhöhen. Damit wäre sie allerdings keine ballistische Kurzstreckenrakete mehr. PrSm ist für Ziele an Land ausgerichtet, wobei allerdings auch bereits an einer Anti-Schiffs-Variante gearbeitet wird. Erste Feuertests damit gab es 2024.

Getarnte Raketenwerfer In Containern versteckte Raketenwerfer sind an sich nicht neu. Der Iran hat erst im vergangenen Jahr ein Video eines Raketentests veröffentlicht, bei dem 2 ballistische Raketen von einem Schiffscontainer aus gestartet werden. So getarnt, könnte die Waffe für Überraschungsangriffe genutzt werden. ➤ Mehr lesen: Das ist die neue Waffe des Irans für Überraschungsangriffe

Auch Russland hat mit der Club-K ein solches System. In einem Promo-Video ist zu sehen, wie man damit Antischiffsraketen auf Kriegsschiffe der US Navy abfeuern könnte.