Twitter-Chef versteigert ersten Tweet für fast 400.000 Dollar

"Just setting up my twttr" - So lautet der erste Tweet, der jemals abgesetzt wurde. Und zwar am 21. März 2006 von Twitter-Gründer und dem nunmehrigen CEO des Unternehmens Jack Dorsey. Nun versteigert der Milliardär den allerersten Tweet.

Auf der Plattform Valuables kann für den 15 Jahre alten Tweet geboten werden. Aktuell steht das Höchstgebot bei 363.000 Dollar.