Wie ein 10-Sekunden-Video 5,5 Millionen Euro eingebracht hat

Im Oktober 2020 kaufte der Kunstsammler Pablo Rodriguez-Fraile um 67.000 US-Dollar einen 10-Sekunden-Clip, der ein Kunstwerk darstellte. Darauf zu sehen ist ein gigantischer Donald Trump, der zusammengebrochen am Boden liegt, mit „Loser“ markiert in einer komplett idyllischen Umgebung, in der Menschen vorbeigehen und glückliche Vögel herumfliegen. Rodriguez-Fraile hat den Videoclip vergangene Woche weiterverkauft - und zwar für 6,6 Millionen US-Dollar, wie Reuters berichtet .

Beeple produziert Krypto-Kunst

Der Video-Clip stammt vom Digital-Künstler Beeple, dessen richtiger Name Mike Winkelmann ist. Es ist zwar ein digitaler Video-Clip, er ist in seiner Art jedoch trotz allem einzigartig. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Non-Fungible Token (NFT). Das ist ein kryptografischer Token, der nicht austauschbar ist und damit einmalig. Er kann nicht repliziert oder zerstört werden und ist in einer Blockchain gespeichert.

Viele Investoren und Sammler sind im Zuge der Corona-Krise auf diesen neuen Trend aufgesprungen und sammeln gezielt NFTs, berichtet Reuters. Man kann sich das mit den NTFs ein wenig so vorstellen: „Man geht in den Louvre in Paris und macht ein Foto der Mona Lisa. Das hat aber keinen Wert, weil es die Herkunft des Werkes nicht berücksichtigt“, wie es der Kunstsammler Rodgriguez-Fraile ausdrückt. Das Werk sei deshalb so wertvoll, weil Beeple dahinter stecke, so der Kunstsammler.