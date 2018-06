Uber will per App erkennen, ob Fahrgäste betrunken sind

Diese Information soll auch an den Fahrer weitergeleitet werden, der sich dann bereits entsprechend darauf vorbereiten kann. Der „Zustand“ könnte auch in die Auswahl des Fahrers einfließen. So könnte der Auftrag bei einer starken Beeinträchtigung des Nutzers lediglich Fahrern zugewiesen werden, die für derartige Situationen ausgebildet sind.