Massive Fluten: Chinas "iPhone-Stadt" steht unter Wasser

In der überfluteten Millionenmetropole Zhengzhou befindet sich das größte iPhone-Werk der Welt.

In Zhengzhou befindet sich auch eine zentrale Fabrik des iPhone-Fertigers Foxconn . Dabei soll es sich um die größte iPhone-Fabrik der Welt handeln. Foxconn teilte mit, dass die Fabrik nicht von den Überschwemmungen betroffen sei.

Rund um die zentralchinesische Millionenmetropole Zhengzhou hat es innerhalb eines Tages so viel geregnet wie sonst in 8 Monaten . Das hatte massive Überschwemmungen verursacht. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere Opfer werden befürchtet.

Apple-CEO Tim Cook äußerte sich nicht zu dem Foxconn-Werk in Zhengzhou, teilte aber über Weibo mit, dass man den Betroffenen entsprechende Hilfsleistungen zukommen lassen werde. Auch chinesische Technologieunternehmen wie Tencent , Alibaba und der TikTok-Mutter ByteDance haben Hilfsmaßnahmen angekündigt.

Demnach sei die iPhone-Fertigung von der Flutkatastrophe nicht beeinträchtigt worden. Gegenüber CNBC teilte Foxconn mit, dass ein Notfallplan für den Hochwasserschutz aktiviert wurde. "Wir können bestätigen, dass es bisher keine direkten Auswirkungen auf unsere Einrichtung an diesem Standort gegeben hat", wird ein Sprecher des Unternehmens zitiert.

Massive Überschwemmungen

Auf Videos ist zu sehen, wie sich in Zhengzhou mehrspurige Straßen zum Teil in reißende Flüsse verwandelten. Autos schwammen in den Fluten. Die Wasser- und Stromversorgung war vielerorts unterbrochen. Der Verkehr wurde lahmgelegt.

Die Fluten überschwemmten auch die U-Bahn, wo Hunderte Menschen zeitweise in Zügen und auch in Tunneln eingeschlossen waren, wie Staatsmedien und Augenzeugen in sozialen Medien berichteten. Das Wasser stand ihnen teils bis zu den Schultern.