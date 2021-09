US-Kongress könnte UFO-Büro einrichten

Der US-Kongress könnte ein neues Büro für die Untersuchung von UFO-Sichtungen einrichten, wie The Register berichtet. Dieser Plan folgt dem im Juni veröffentlichten UFO-Bericht der US-Geheimdienste zu unidentifizierten Flugobjekten, der viele Fragen offen ließ. In dem Dokument hieß es, es gebe mit einer einzigen Ausnahme für keines der gesichteten Objekte eine Erklärung. "In unserem Datensatz fehlt es derzeit an ausreichenden Informationen, um den Vorfällen spezifische Erklärungen zuzuordnen."

Ausgewertet wurden 144 Berichte des Militärs über Sichtungen zwischen 2004 und 2021. In 80 Fällen wurden die Objekte durch gleich mehrere Sensoren erfasst. In 18 weiteren Fällen wurde ein ungewöhnliches Bewegungsmuster oder ungewöhnliche Flugcharakteristiken erkannt. Bei einem Flugobjekt handelte es sich vermutlich um einen großen, Luft verlierenden Ballon.