US Navy will 90 Meter lange Drohnen-Schiffe mit Raketenwerfern kaufen

US-Kriegsschiffe sollen in Zukunft von unbemannten Kampfschiffen begleitet werden.

Die Seestreitkräfte der USA wollen künftig auf Drohnenschiffe setzen, die unbemannt operieren und schwer bewaffnet sind. Derzeit werden einige Prototypen dieser so genannten "Large Unmanned Surface Vessels" (LUSV) von der US Navy im Pazifik getestet.

Zum Einsatz sollen die Drohnenschiffe in Form eines Geschwaders als Begleitung von bemannten Kriegsschiffen kommen. Die LUSVs werden zwischen 60 und 90 Meter lang sein und eine Wasserverdrängung zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen haben. Wahlweise sollen sie nicht nur unbemannt, sondern auch "leicht bemannt", also mit einer geringen Anzahl an Crewmitgliedern, genutzt werden.

