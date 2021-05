Video: Britische Marine testet Jetpacks gegen Piraten

Mithilfe eines Jet Suits könnten künftig Schiffe von Soldaten auf hoher See geentert werden. Ein Video zeigt einen Probelauf.

Die britische Marine hat Tests durchgeführt, wie man mithilfe von Jetpacks an Bord von feindlichen Schiffen kommen und die Besatzung überwältigen könnte. Ein entsprechendes Manöver ist in einem Video ersichtlich, das vom britischen Unternehmen Gravity Industries auf YouTube gepostet wurde. Die Firma wurde vom Jet-Suit-Erfinder Richard Browning gegründet, der selbst lange Zeit ein Marine-Reservist war.

Die Tests wurden laut Business Insider in einem Zeitraum von 3 Tagen auf dem Schiff HMS Tamar durchgeführt. Der Soldat startete von einem Speedboat los, das das Schiff verfolgte. Anschließend hob er per Jetpack ab und landete auf der HMS Tamar. Eingesetzt werden könnte diese Technik etwa, um Piratenschiffe zu boarden. Die gesamte Szene ist äußerst spektakulär in Szene gesetzt und wirkt fast schon wie ein Werbeclip für die Marine bzw. für Gravity Industries.