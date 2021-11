Video: Erster Dual-Takeoff von Passagiermaschinen in Heathrow

Um die Wiederaufnahme der transatlantischen Flüge zu feiern, sind in Heathrow 2 Flugzeuge synchron in Richtung USA gestartet.

Zum ersten Mal überhaupt haben 2 Passagiermaschinen einen Double- oder Dual-Takeoff am Flughafen in Heathrow durchgeführt. Die Flugzeuge der beiden Rivalen Virgin Atlantic und British Airways sind synchron von London in Richtung New York gestartet.

Mit dem spektakulären Manöver wurde die Wiederaufnahme der transatlantischen Touristenflüge gefeiert. British Airways hat dem historischen Flug sogar die Flugnummer BA001 verpasst. Diese Flugnummer wurde in der Vergangenheit für Concorde-Flüge vergeben und wurde seither nicht mehr verwendet.