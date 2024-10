Video: Extrem harte Landung zerstört Fahrwerk von Urlaubsflieger

Ob die Touristen an Bord des Airbus nach dieser Landung geklatscht haben, ist fraglich. Sie dürften jedenfalls mit dem Schrecken davon gekommen sein und konnten ihren Urlaub auf Skiathos ohne Probleme antreten.

Auch für der Airbus A321 der dänischen Charterfluggesellschaft Sunclass wurde es ein längerer Aufenthalt auf der griechischen Ferieninsel. Denn bei der harten Landung wurde das Fahrwerk der Maschinen schwer beschädigt.

➤ Mehr lesen: Turbulenzen nach Durchstarten: Videos zeigen dramatische Sekunden

Die harte Landung im Video

Gestartet war der Flug DK1614 übrigens in Stockholm in Schweden. Das harte Aufsetzen des Airbus ist in dem Video ab Minute 16:30 zu sehen.

➤ Mehr lesen: Rumpf von Passagiermaschine durch harte Landung geknickt