Video: Hoverboard-Pilot stürzt aus 15 Meter Höhe ab

Der französische Erfinder Franky Zapata verletzte sich bei dem Absturz aus 15 Meter Höhe in einen See.

Der französische Erfinder Franky Zapata stürzte am Wochenende mit seinem Jetpack in einen See in der Nähe der Stadt Biscarrosse, berichtet die BBC.

In einem auf Twitter veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Zapata mit seinem Flyboard genannten, selbst entworfenen Hoverboard aufsteigt, dann aber offenbar die Kontrolle über das Gerät verliert und aus rund 15 Metern Höhe in den See fällt.