3 Meter großer Monolith plötzlich in Wales aufgetaucht

Ähnliche Objekte gab es schon 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Objekte plötzlich in der Landschaft stehen. Bereits 2020 wurden mehrere Monolithen an verschiedenen Orten der Welt beobachtet. Etwa auf der britischen Isle of Wight, in Rumänien und in den US-Bundesstaaten Utah, New Mexico und Kalifornien. Aufgrund der Sichtungen machten dann auch wilde Verschwörungstheorien die Runde. Es wurde darüber spekuliert, ob Aliens dahinterstecken könnten. Wesentlich wahrscheinlicher ist allerdings, dass es ein Kunstprojekt ist, wie Vox in einer ausführlichen Analyse darlegt.

