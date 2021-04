Warum Bitcoin im April kräftig steigen könnte

Nach einer kurzen Rallye von knapp über 50.000 auf 60.000 Dollar hat sich der Preis am Osterwochenende unter der psychologisch wichtigen Hürde konsolidiert. Vieles deutet darauf hin, dass in den kommenden Wochen der Preis von Ethereum und anderen Altcoins steigen wird. Aber auch für Bitcoin gibt es einige Gründe, warum der Wert der größten Kryptowährung im April wieder deutlich zulegen könnte.

Schwacher Dollar, hortende Miner

Als gute Basis für einen starken Kryptomarkt gilt seit jeher ein schwächelnder Dollar. Sinkt dessen Wert, flüchten viele Anleger in Edelmetalle wie Gold, aber eben auch in Krypto und da vor allem in Bitcoin. Nachdem der Dollar-Index (DXY) nach monatelangem Abwärtstrend Anfang 2021 nach oben zeigte, gibt es Anzeichen, dass dieser zu schwächeln beginnt. Darüber hinaus kommt der Dollar als Weltwährung zunehmend unter Druck. Zuletzt baute Russland einen Teil seiner Dollarreserven ab und legte die Erlöse in Gold an.