Was ist WebP und wie mache ich JPEGs daraus?

Das Bildformat WebP taucht immer häufiger beim Browsen auf. So gelingt das Konvertieren in das "gute alte" JPEG.

Wer in den vergangenen Jahren irgendwann einmal versucht hat, sich Fotos von Webseiten abzuspeichern, wird früher oder später auf das Dateiformat .webp gestoßen sein. Dabei handelt es sich um ein relativ neues Grafikformat, das von Google entwickelt wurde. Es soll vor allem im Vergleich zum weitläufig genutzten JPEG bessere Qualität trotz Komprimierung liefern. Außerdem verspricht es kompaktere Dateigrößen.

Trotz dieser Vorteile ist es oft notwendig, .webp in gängigere Dateiformate zu konvertieren. So können etwa manche Programme, Webseiten oder Content-Management-Systeme WebP nicht verarbeiten. Die Umwandlung in das "gute alte JPEG" ist aber glücklicherweise sehr einfach, dazu hat man mehrere Möglichkeiten:

Konvertieren per Browser-Tool

Wenn man nur ab und zu einige wenige Files umwandeln möchte, kann man das per Browser-Tool erledigen. Ein bekannter Dienst hierfür ist Convertio, hier finde ihr direkt den WEBP-zu-JPG-Konverter.

Ihr müsst lediglich:

Datei/en hochladen (entweder vom Computer oder per Dropbox oder Google Drive)

“Konvertieren” klicken

Einige Sekunden warten

Und schon könnt ihr per Klick auf “Download” das JPG herunterladen

Das File lässt sich direkt weiterverwenden, man muss sich auch nicht mit irgendwelchen Wasserzeichen des Gratis-Tools herumschlagen.