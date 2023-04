Vor der schottischen Küste wurde in mehr als 58 Metern Tiefe das Fundament für eine Windkraftanlage angebracht.

Das schottische Energieunternehmen SSE hat vor der Küste von Angus in Schottland die weltweit tiefste Offshore-Windturbine installiert. Das Fundament der Anlage befindet sich in einer Tiefe von 58,6 Metern.

Die Turbine ist die 112te von 114 geplanten Windrädern im Offshore-Windpark Seagreen, der sich seit August 2021 im Teilbetrieb befindet. Auch die bisher tiefste Windturbine befindet sich in dem Windpark. Ihr Fundament befindet sich in 57,4 Metern Tiefe, heißt es in einer Aussendung des Betreibers.