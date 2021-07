Warum ist es in den Wiener Öffis trotz Klimaanlage heiß?

Mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius stehen in Wien im Hochsommer einige Hitzetage an. In den Wiener Öffis wird es daher ebenfalls ganz schön heiß: Wenn es draußen etwa 36 Grad hat, hat es selbst in einer klimatisierten U-Bahn oder Straßenbahn über 30 Grad und ist damit gefühlt heiß. Die Klimaanlage in den Wiener Öffis kann nämlich nur maximal 5 Grad runterkühlen. Das bestätigte ein Sprecher der Wiener Linien gegenüber der futurezone.

Menschliche Wärme und sich öffnende Türen

Ein weiterer Grund, warum nicht mehr als 5 Grad an Kühlung erreicht werden können, liegt an in der Natur der Öffis: Sie bleiben alle paar Minuten stehen und öffnen die Türen. Dadurch geht einiges an Kühlleistung verloren. Außerdem: Menschen geben ebenfalls thermische Wärme ab und zwar im Schnitt 120 Watt Energie. Je mehr Menschen in einer U-Bahn, Straßenbahn oder im Bus sind, desto wärmer wird es. „Es hängt daher auch von der Kapazität der Fahrzeuge ab, wie warm es da drin ist. Busse haben etwa ganz andere Voraussetzungen“, so Amann. Deshalb ist es in Bussen gefühlt öfters kühler als in Straßenbahnen.

Die Wiener Linien selbst sind mit der Kühlleistung von bis zu 5 Grad zufrieden. „Eine stärkere Kühlung ist für den menschlichen Körper gar nicht gesund“, sagt Amann. Zudem würde man auch auf die Umweltfreundlichkeit achten und wolle nicht mehr Energie und Kühlmittel verbrauchen als unbedingt nötig, heißt es.