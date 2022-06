Welche Öffis in Wien klimatisiert sind und wie ihr sie erkennt

Kurz vor dem Ferienbeginn haben sich in Wien auch die sommerlichen Temperaturen mit bis zu 37 Grad eingestellt. Gerade mit FPP2-Maske, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien nach wie vor verpflichtend ist, ist es wichtig, dass man zumindest in den Waggons keine tropischen Temperaturen vorfindet. Denn mit den Masken fällt das Atmen bei hohen Temperaturen oft schwer, außerdem schützen sie leider nicht vor Gerüchen verschwitzter Fahrgäste.

Wir haben daher bei den Wiener Linien nachgefragt, welche Öffis in Wien klimatisiert sind und wo noch unklimatisierte Fahrzeuge zum Einsatz kommen und was sich in den vergangenen Jahren verändert hat.

3/4 der Fahrten in klimatisierten Öffis

Die gute Nachricht zuerst: 75 Prozent der Fahrten mit den Wiener Linien werden mit klimatisierten Fahrzeugen durchgeführt. Die schlechte Nachricht: 25 Prozent – hauptsächlich U-Bahnen und Straßenbahnen – sind noch immer nicht klimatisiert. Der Anteil der klimatisierten Fahrzeuge hat sich seit 2020 nicht verändert. Es sind nur wenige neue Fahrzeuge hinzugekommen. Zum Vergleich: 2019 lag die Zahl der klimatisierten Öffis nur bei 64 Prozent.