Ultra-lange Rotorblätter für stärkste Windkraftanlage geliefert

In China sind 153 Meter lange Rotorblätter für eine Offshore-Windkraftanlage gesichtet worden. Die Fotos wurden laut der Nachrichtenagentur Xinhua am 1. August im Hafen von Yantai aufgenommen.

Schon im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass es eine 26 Megawatt Turbine entwickeln will. Mittlerweile hat das Unternehmen die statischen Belastungstests für die ultralangen Rotorblätter abgeschlossen.

Das bisher stärkste Windrad der Welt

Im nächsten Schritt werden die Rotorblätter laut Xinhua zu einer Testanlage geliefert. Dort werden sie den nächsten Testdurchgang, also eine Ermüdungsprüfung, durchlaufen. Dabei werden die Rotorblätter an einer Vorrichtung befestigt, die sie immer wieder auf und ab bewegt. So wird überprüft, wie gut die Rotorblätter der ständigen Belastung standhalten.

Aktuell findet ein Wettrüsten um die leistungsstärkste Windkraftanlage statt. Im vergangenen Jahr konnte sich das europäische Unternehmen Siemens Gamesa den Titel für die stärkste Windturbine der Welt sichern. Der Prototyp mit einer Kapazität von 21,5 Megawatt wurde in einem dänischen Testzentrum errichtet.